zaterdag 27 januari 2024 om 14:29

Fem van Empel domineert van start tot finish in X2O Trofee Hamme, Brand tweede

De X2O Trofee in Hamme is gewonnen door Fem van Empel. De wereldkampioene bleek een klasse apart in de Flandriencross. De renster van Visma | Lease a Bike reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens naar de overwinning. Lucinda Brand werd op gepaste afstand tweede, Manon Bakker derde.

Dit weekend worden de laatste twee crossen verreden voor het wereldkampioenschap veldrijden in Tábor. Zaterdag was het de beurt aan de X2O Trofee in Hamme. In de Wereldbeker van Benidorm waren alle toppers nog van de partij, maar in Hamme was er geen spoor van Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado. Wel aan de start: wereldkampioene Fem van Empel en Nederlands kampioene Lucinda Brand. Op voorhand leek alles te wijzen op een tweestrijd om de overwinning.

Van Empel neemt de koers meteen in handen

Van de deelneemsters had Van Empel de beste start. De renster van Visma | Lease a Bike dook zo als eerste het bosgedeelte in en besloot meteen een eerste keer door te trekken. Brand was tevens goed vertrokken en plakte aan het wiel van haar jongere landgenote, maar dit bleek van zeer korte duur. Van Empel wist met een aantal zeer goede power- en bochtenpassages een eerste bres te slaan op Brand, die duidelijk wat meer moeite had om in haar ritme te komen.

Van Empel trok zich er weinig van aan, bleef stoïcijns druk zetten en wist zo haar voorsprong steeds verder uit te diepen. Aan het einde van de eerste ronde was het verschil met eerste achtervolgster Manon Bakker al opgelopen tot elf seconden. En Brand? Die kwam als vijfde door, op vijftien tellen van de wereldkampioene. Was de vogel al na één ronde gevlogen? Daar leek het wel op, aangezien de voorsprong van Van Empel alsmaar groter werd.

Onewomanshow

In de daaropvolgende rondes waren we getuige van een ware onewomanshow. Tegen Van Empel bleek vandaag geen kruid gewassen en dus was het eerder uitkijken naar de strijd om de overige podiumplaatsen. Brand en Bakker waren inmiddels verwikkeld in een interessante tweestrijd om plek twee. Bakker wist lange tijd gelijke tred te houden met Brand, maar in de vierde ronde wist die laatste toch een mooie kloof uit te bouwen. Het bleek een beslissend moment in de koers.

Brand was vanaf dat moment namelijk op weg naar plek twee, maar dit was wel op ruime achterstand van Fem van Empel. De vrouw in de regenboogtrui kwam in de slotfase niet meer in de problemen en soleerde zo op overtuigende wijze naar alweer haar zestiende zege van het seizoen. Brand kwam dus als tweede binnen, Bakker werd derde en zorgde voor een volledig Nederlands podium.

X2O Trofee Hamme 2024

Uitslag, elitevrouwen

1. Fem van Empel (Visma | Lease a Bike)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

3. Manon Bakker (Crelan-Corendon)

4. Laura Verdonschot ((De Ceuster-Bonache)

5. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon)

6. Annemarie Worst (Cyclocross Reds)

7. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Kristyna Zemanova (r Brilon Racing Team MB)

9. Clara Honsinger (S&M CX)