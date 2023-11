donderdag 2 november 2023 om 09:43

Fem van Empel: “Ik zie het EK niet als een kampioenschap”

Video Bij de mannen kan het komende zondag tijdens het EK alle kanten op, maar bij de vrouwen lijkt Fem van Empel niet te kunnen verliezen. De wereldkampioene heeft dit veldritseizoen nog niet verloren en is zaterdag de torenhoge favoriet voor de Europese sterrentrui.

Maar wat verwacht de 21-jarige Nederlandse eigenlijk zelf van het EK? “Ik zie het niet als een kampioenschap, maar gewoon als een andere wedstrijd. Zo probeer ik het ook aan te vangen”, liet ze na afloop van de Koppenbergcross weten voor de camera van WielerFlits.

De rensters mogen zich waarschijnlijk opmaken voor een loodzware cross op zaterdag. Er wordt de komende dagen namelijk noodweer verwacht in Pontchâteau. Bij de organisatie zijn ze er zelfs niet helemaal gerust op dat de kampioenschappen door kunnen gaan.

“Ik heb al wel gekeken naar de weersvoorspellingen, maar je moet er niet te veel naar kijken. Anders word je er een beetje depressief van”, aldus Van Empel.

Rust na het EK

De renster van Jumbo-Visma zal na het Europees kampioenschap twee weekends aan de kant blijven. De wereldkampioene is toe aan rust en herneemt pas in de Urban Cross van Kortrijk op 25 november. “Het is verstandig om na het EK een kleine break te nemen”, vindt ploegleider Jan Boven. “We moeten blijven nadenken en op gepaste momenten even gas terugnemen.”