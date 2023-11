Niels Bastiaens • donderdag 2 november 2023 om 09:14

Fem van Empel neemt na EK veldrijden twee weekends rust

Fem van Empel zal na het Europees kampioenschap twee weekends aan de kant blijven. De wereldkampioene is toe aan rust en herneemt pas in de Urban Cross van Kortrijk op 25 november. “We gaan twee weekenden volledig overslaan en vanaf het derde is Fem er weer bij”, zo bevestigt Jumbo-Visma-ploegleider Jan Boven aan WielerFlits.

Van Empel begon haar crossseizoen op 8 oktober in Beringen. Het 22-jarige multitalent won meteen en dat zou ze ook in al haar daaropvolgende veldritten doen, waardoor haar zegeteller momenteel op zes staat. Het EK in Pontchateau winnen zou de kers op de taart zijn.

“Het is verstandig om na het EK een kleine break te nemen”, vindt Boven. “Fem heeft best al een periode op de weg gereden en daarna meteen doorgetrokken naar de cross. Maar onze ambities zijn groter dan het veldrijden alleen. Na het crossseizoen gaat ze weer een stukje doortrekken op de weg, later wacht ook het mountainbiken weer. Dus moeten we blijven nadenken en op gepaste momenten even gas terugnemen.”

X2O Trofee

Betekent dit dat de regelmatigheidsklassementen voor Van Empel van ondergeschikt belang zijn? “Wat de Wereldbeker en Superprestige betreft, was het voor ons bij voorbaat al zeker dat die niet volledig gingen lukken. Maar de X2O Trofee zou qua planning goed moeten komen.”

Daarom zette Van Empel – in tegenstelling tot veel van haar concurrentes – de Koppenbergcross nog op haar planning, ook al valt die amper twee dagen voor het EK veldrijden. “De Koppenberg missen was geen optie. Het is een van de mooiste crossen die er is, en ze heeft er vorig jaar een heel goed gevoel aan over gehouden. Natuurlijk is twee rustdagen weinig, maar iemand die fit is, kan dat wel.”