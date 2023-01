Fem van Empel: “Het was vandaag niet nodig om de volle honderd procent te geven”

Fem van Empel kwam de voorbije weken niet in actie, maar ze lijkt aan conditie weinig te hebben ingeboet. Bij haar rentree in de X2O Trofee Baal won ze met groot vertoon van macht. “Op sommige stukken heb ik een goed tempo doorgereden, maar het was niet nodig om de volle honderd procent te geven vandaag”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Vooraf was ze nog een beetje bang dat ze op 1 januari, na een door vuurwerk verstoorde nachtrust, wat minder zou presteren. “Maar misschien ga ik wel goed op niet veel slaap. Ik heb genoten vandaag”, lachte ze na afloop. Ze was wel verbaasd over het grote verschil met Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, die op twee minuten of meer binnenbolden. “Ik ben er even tussenuit geweest en heb altijd wel even moeite om in mijn ritme te komen. Ik had eigenlijk met iemand willen battle’en om mijn conditie nog aan te scherpen, maar ik moest er zelf wat moois van maken.”

Door haar zege in de GP Sven Nys, de derde manche van de X2O Trofee, sloop ze dichterbij leidster Denise Betsema in het regelmatigheidsklassement. Ze heeft hier echter geen doel van gemaakt en zal niet alle crossen rijden. “Ik ben pas twintig, dus je moet ook keuzes maken. Er staat me ook een mooi wegseizoen te wachten, en een mooi mountainbikeprogramma. Daar heb ik nu de focus op. En op de Wereldbeker.”

Wat mogen we verwachten van Van Empel tijdens het wegseizoen? “Het is moeilijk te zeggen. Ik heb nog wat te weinig ervaring om echt een ambitie uit te spreken, maar zo’n Ronde van Vlaanderen of Strade Bianche lijkt me wel supergaaf. Maar eerst richt ik me vooral op het mountainbiken. Dan zullen we daarna verder kijken.”