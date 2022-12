Fem van Empel komt in 2022 niet meer in actie, Eli Iserbyt moet passen voor Wereldbeker Gavere

Geen Fem van Empel en Eli Iserbyt in Gavere maandag. De twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn nog niet hersteld van hun zware val in Val di Sole. Wereldbekerleidster Van Empel zal daardoor haar voorsprong kleiner zien worden, Iserbyt zal Laurens Sweeck dan weer verder zien uitlopen.

Zowel Van Empel als Iserbyt kwamen in het Italiaanse Val di Sole hard in aanraking met de ijzige ondergrond. Ze werden beiden afgevoerd met een brancard. Er werden uiteindelijk geen breuken vastgesteld bij de twee tenoren, maar de kneuzingen zorgen er wel voor dat ze nog niet fit genoeg zijn om maandag weer in actie te komen.

Van Empel zal door haar blessure dinsdag ook niet de Superprestige in Heusden-Zolder rijden, wat betekent dat ze niet meer in actie komt voor Pauwels Sauzen-Bingoal. De jonge Nederlandse verkast namelijk op 1 januari naar Jumbo-Visma. Iserbyt is nog onzeker voor de cross in Heusden-Zolder.

‘Afscheid in mineur voor Van Empel’

In het wereldbekerklassement heeft Van Empel een voorsprong van 65 punten op Puck Pieterse. West-Vlaming Iserbyt staat derde in het klassement bij de mannen en volgt op 39 punten van leider Sweeck en 16 punten van ploegmaat Michael Vanthourenhout. De top-drie krijgt 40, 30 en 25 punten toebedeeld in de Wereldbeker, waardoor het verschil dus wel snel kleiner kan worden.

“Het is zonde voor onze ploeg, maar vooral ook voor henzelf” geeft teammanager Jurgen Mettepenningen aan in een persbericht. “Daarnaast is het een afscheid in mineur voor Fem. We onthouden echter de vele successen en leuke tijden die we samen hebben beleefd. We zijn trots op het enorme ontwikkelingsproces dat Fem bij ons heeft doorgemaakt: ze kwam bij onze ploeg binnen als onervaren juniore, en verlaat ons nu als ’s werelds nummer 1 in het veldrijden.”

