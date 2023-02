Fem van Empel als ‘Superwoman’ over de finish: “Een keer iets anders”

Het juichgebaar van Fem van Empel in de X2O Trofee van Lille viel het meest op. De wereldkampioene kwam als ‘Superwoman’ over de finish, al liggend op haar zadel. Iets wat we nog kennen van Tom Pidcock tijdens zijn WK-zege in Fayetteville. “Het is een keer iets anders”, lacht ze na afloop.

“Ik had vooraf al gezegd dat ik dat ging doen als ik zou winnen, maar ik kon het niet te vroeg doen, want Ceylin zat te dichtbij. Daarom deed ik het maar na de streep”, vertelt Van Empel over haar manier van juichen. Nummer twee Ceylin del Carmen Alvarado kwam uiteindelijk twee seconden later over de streep.

De zege in Lille deed Van Empel veel deugd. “Het is de eerste keer dat ik een wedstrijd rijd in deze trui, dat ik het zo kan afmaken is heel erg leuk”, zegt ze. “Ik had misschien mijn slechtste start ooit, want ik heb nieuwe pedalen en schoenplaatjes. Dat is nog even een beetje wennen. Maar dit rondje was lang genoeg om iets goed te maken.”

Het verschil met Alvarado was niet heel groot. “Maar die secondes zijn mooi meegenomen. Ik wilde zo ver mogelijk uitlopen in het klassement, maar het was wel zwaar vandaag. Normaal doe ik doordeweeks een crosstraining, maar vandaag was dat crossgevoel ver te zoeken”, aldus Van Empel.

Lees meer: Wereldkampioene Van Empel klopt taaie Alvarado in X2O Trofee Lille