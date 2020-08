Felle kritiek op parcours Tour de Wallonie: “Rode kaart voor de organisatie” maandag 17 augustus 2020 om 18:41

Veiligheid is de laatste weken een hot item in het wielrennen en ook de Tour de Wallonie kan op kritiek rekenen uit het peloton. Diverse renners ventileren op sociale media hun mening over het gevaarlijke parcours. Het wegdek zou op plekken vol zitten met gaten.

“Rode kaart voor de organisatie van de Tour de Wallonie vandaag”, schrijft Florian Sénéchal van Deceuninck-Quick-Step op Twitter. “Het lokale circuit was veel te gevaarlijk voor de sprintetappe. De weg was in slechte conditie en er waren veel te veel obstakels aan weerszijden van de weg. Er wordt altijd gereageerd als iemand overlijdt of ernstig geblesseerd raakt, maar het veilig houden voor renners is geen prioriteit?”

Iljo Keisse en Jetse Bol reageren met een kwinkslag. “Probeer de gaten in de weg te ontwijken tijdens de rit van vandaag. In de Tour de Wallonie is dat onmogelijk!”, aldus Keisse. Zijn ploeggenoot Michael Mørkøv haakt daarop in. “En natuurlijk is de UCI daar niet verantwoordelijk voor, net als met alle andere veiligheidskwesties en valpartijen.”

Onder meer Greg Van Avermaet kwam vandaag ten val nadat hij door een gat in de weg was gereden. Hij kon zijn weg vervolgen. Burgos-BH raakte na valpartijen twee renners (Isaac Cantón en Jesus Ezquerra) kwijt.

Red card today for the organization of the Tour de Wallonie. Circuit much too dangerous for a sprint finish, road in bad condition, too many traps on the side of the road. Always reacted when there is a death or serious injury. making it safe for runners is not a priority? — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) August 17, 2020

And for sure @UCI_cycling have no responsability to this, like with other safty issues and crashes 👏 #greatfederationwehave 🥇 https://t.co/leDeTXIfT8 — Michael Mørkøv (@MichaelMorkov) August 17, 2020

Er lag soms gewoon asfalt tussen de gaten in Wallonië vandaag! #11woordeneneenhashtag — Jetse Bol (@JetseBol) August 17, 2020

En soms vullen ze met betonplaten de spleten op. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) August 17, 2020

The richest man in Wallonie: the manufacturer of plastic poles. The poorest man in Wallonie: the guy responsible for road works. What the hell… — Stijn Steels (@StijnSteels) August 17, 2020

Amen to that! What a shit course today !!! https://t.co/etlrJj6BGE — Luke Rowe (@LukeRowe1990) August 17, 2020