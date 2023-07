Felix Grosschartner kroont zich tot Europees kampioen klimtijdrijden

Felix Grosschartner is de eerste Europees kampioen klimtijdrijden. Op de Gotthardpas bleef de Oostenrijker Mattia Gaffuri en Arthur Blanc ruim voor.

Grosschartner was de enige profrenner die meedeed aan de klimtijdrit. De 12 kilometer lange klim haspelde de coureur van UAE Team Emirates af in een tijd van 35 minuten en 40 seconden. Daarmee was hij 49 seconden sneller dan Gaffuri en 1 minuut en 44 seconden rapper dan Blanc.

Tadej Pogacar zou ook meedoen aan het ‘EK Grimpeurs’, maar hij besloot donderdag een rustperiode in te lassen en meldde zich af voor het evenement.