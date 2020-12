Felipe Orts sluit weekend af met twee zeges in Spanje

Felipe Orts was dit weekend niet te vinden in Antwerpen en Gavere, maar in eigen land. De Spaanse kampioen veldrijden bleek in Xàtiva en Valencia de beste en schreef zo twee UCI C2-crossen op zijn naam.

Zaterdag wist Orts in Xàtiva, gelegen in de provincie Valencia, zijn landgenoot Kevin Suárez op 52 seconden te rijden. De Fransman David Menut eindigde als derde op 59 seconden. De 19-jarige Nederlander Luke Verburg (Pauwels Sauzen-Bingoal) eindigde op anderhalve minuut als vierde.

In de veldrit van Valencia op zondag waren de verschillen wat kleiner. Orts kwam er opnieuw solo over de streep, op twintig seconden gevolgd door Suárez en de Fransman Mattéo Vercher. De rest van de top-10 eindigde op meer dan een minuut achterstand. Luke Verburg kwam niet verder dan een negende plek in de op twee na grootste stad van Spanje.

Bij de vrouwen ging de Spaanse Lucia González in Xàtiva en Valencia met de zege aan de haal.

