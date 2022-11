Felipe Orts kijkt uit naar rentree van toppers in veld: “Geweldig voor de sport”

Spaans kampioen veldrijden Felipe Orts is goed begonnen aan het veldritseizoen. Orts won al twee crossen in eigen land en reed in België en Nederland een aantal keer top-10. Dat de grote drie toppers bijna het veld in zullen duiken, vindt Orts zeker niet erg. “Het is geweldig dat ze weer komen crossen.”

Orts viel dit seizoen vooral op in Namen, toen hij sterk zesde werd op het EK veldrijden. Ook in de Wereldbeker Beekse Bergen van afgelopen weekend werd hij zesde. “Dit weekend komen er dan weer twee heel zware wedstrijden aan”, vertelt Orts over de veldritten in Merksplas en Overijse op de ploegsite van Burgos-BH.

In die twee crossen zal de 27-jarige Spanjaard voor het eerst dit seizoen tegen wereldkampioen Tom Pidcock koersen. Zijn rentree, en later die van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, vindt Orts zeker en vast een goede zaak. “Het is geweldig voor het veldrijden dat ze komen crossen. Het schept meer verwachtingen en er zal meer aandacht zijn voor de sport.”