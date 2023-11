Niels Bastiaens • zondag 12 november 2023 om 08:30

Favorietenrol schrikt Ceylin del Carmen Alvarado niet af: “Ik start altijd om te winnen”

Video Het weekend Niel-Dendermonde was op papier een buitenkansje voor Ceylin del Carmen Alvarado. Deze twee crossen vallen juist tussen de rustperiodes van haar grote concurrentes Fem van Empel en Puck Pieterse in, waardoor Alvarado op papier de grootste favoriet was. “Op deze manier winnen, is extra fijn”, vindt de ex-wereldkampioene.

Voor Alvarado was het nog niet het allerprettigste seizoen. Ze zette wel de Superprestigecross in Ruddervoorde al naar haar hand, en ook in Niel was het zaterdag prijs. Maar verder was het toch vaak toekijken hoe wereldkampioene Van Empel – net als vorig jaar – domineerde.

Superprestige

“Maar eigenlijk ben ik in Niel niet met een andere instelling aan de start gekomen als in de wedstrijden waarin Fem er wél bij was”, legt Alvarado uit voor de camera van WielerFlits. “Of mijn concurrentes er nu wel bij zijn of niet, ik heb altijd dezelfde mindset. Ik wil elke wedstrijd waarin ik start graag winnen.”

Desalniettemin was het een deugddoende zege voor de Nederlandse met Dominicaanse roots, die plots een nieuw doel ziet. “Als je de rol van favoriet krijgt op zo’n dag, is het toch altijd extra fijn om te winnen. Ik bevestig mijn leidersplaats in de Telenet Superprestige ook nog. Ik loop zelfs wat uit. Als alles goed blijft gaan en ik gezond blijf, wil ik zeker een doel van de eindzege maken.”

Rust nemen?

Maar als Alvarado haar pijlen op de klassementen richt, zal er dan voldoende ruimte zijn om ook wat rust te nemen? “Je moet sowieso ergens een blok van training inbouwen, het maakt niet uit of dat hier of in het buitenland is. Het is een heel lang crossseizoen en anders haal je het einde niet. De ene renster skipt hier een wedstrijd, de andere daar. Om gelijke tred te houden, moet ik ook ergens wat gas terugnemen.”

Alleen weet de kopvrouw van Alpecin-Deceuninck, die een iets minder drukke zomer heeft gehad dan bijvoorbeeld Van Empel, Pieterse en Van Anrooij, niet of ze ook crossen links zal laten liggen. “Skippen weet ik nog niet, maar misschien zal ik hier en daar eens aan de start staan met een vermoeid gevoel, omdat ik een harde trainingsweek heb gehad.”