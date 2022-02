Fausto Masnada na dubbelslag: “Het is een superdag”

Fausto Masnada heeft vandaag zijn eerste zege voor Quick-Step-Alpha Vinyl binnengehaald. De Italiaan won de vierde etappe van de Tour of Oman door solo aan te komen. Ook bemachtigde hij de leiderstrui. “Het is een superdag”, zegt hij in het flash-interview na afloop.

“Als je wint, is het altijd een superdag”, vervolgt Masnada, die benadrukt dat het evenwel niet gemakkelijk was. “Ik denk dat het een harde wedstrijd was, vooral vanwege het warme weer op de klim.”

Quick-Step-Alpha Vinyl was ondanks de zware omstandigheden de hele dag van voren te zien, vooral in de persoon van Mauro Schmid. “Mijn ploeggenoot (Mauro Schmid, red.) was de hele dag in de spits van de koers. Hij probeerde de rit te winnen. En toen, in de finale, speelde ik mijn kaarten en koos ik het juiste moment. Ik pakte mijn eerste overwinning voor het team”, zegt een tevreden Masnada, die in augustus 2020 de overstap maakte van CCC.

Masnada kan echter niet te lang stilstaan bij dit succes, want hij kijkt alweer uit naar de dag van morgen. “Klassementsleider zijn is altijd goed en belangrijk. Zeker met het oog op morgen, als de koninginnenrit op het programma staat met een zware aankomst bergop. We zullen strijden om de trui te verdedigen”, klinkt het.