Fausto Masnada maakt zich op voor combinatie Giro-Vuelta

Fausto Masnada zal in 2021, mits hij gevrijwaard blijft van pech, aan de start staan van de Giro d’Italia en Vuelta a España. “En ik hoop dit jaar nog sterker voor de dag te komen en mijn ploeggenoot Remco Evenepoel aan een eindzege te helpen in een grote ronde”, zo laat Masnada weten aan Tuttobiciweb.

De 27-jarige Italiaan reed vorig jaar al de Ronde van Italië namens Deceuninck-Quick-Step en eindigde uiteindelijk als negende in het eindklassement. Verder finishte hij in 2020, na een tussentijds vertrek bij CCC, als zesde in Tirreno-Adriatico. Masnada hoopt dit jaar nog een extra stap te zetten in zijn ontwikkeling.

De klimmer zal wat later beginnen aan het nieuwe wielerseizoen. “We moeten nog een paar knopen doorhakken, nu de meerdaagse wielerkoersen in Argentinië en Turkije zijn afgelast. Zeker is wel dat ik dit jaar de Giro en Vuelta zal betwisten. Ik hoop als renner nog verder te groeien in de grote rondes. Ik wil Remco graag aan een eindzege helpen.”

Remco Evenepoel

Evenepoel heeft nog geen planning gemaakt voor 2021, maar de kans is klein dat hij dit jaar zijn Tourdebuut zal maken. “Ik wil eerst in één van de twee andere grote rondes starten én die ook uitrijden vooraleer ik naar de Tour ga”, zo liet de 20-jarige Belg eerder al weten. “Eerst zien wat daar het resultaat is. Dan kunnen we van meer spreken.”

Een ding is zeker: Evenepoel zal tegen die tijd kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Masnada. “Het belangrijkste is om een ploeggenoot aan een eindzege in een grote ronde te helpen. Als ik tijdens een ronde de vrijheid krijg om op jacht te gaan naar een ritzege, ben ik er natuurlijk klaar voor”, aldus Masnada.