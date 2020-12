Kans klein dat Evenepoel in 2021 de Tour rijdt: “Wil eerst in een van de twee andere grote rondes starten”

Remco Evenepoel verwacht niet dat hij in 2021 zijn debuut zal maken in de Tour de France. Dat vertelt de 20-jarige renner van Deceuninck – Quick Step in een gesprek met VTM. Het heeft zijn voorkeur om eerst de Giro of de Vuelta uit te rijden.

Aanvankelijk was voor Evenepoel – net terug van een maand stage in Calpe – het plan om dit jaar te debuteren in de Giro, maar zijn val in de Ronde van Lombardije maakte dat onmogelijk. Hij werkt nog hard aan zijn herstel. “Ik ben nog altijd aan het revalideren om de oude te worden,” legt hij uit. “Mijn lichaam is nog niet in staat geweest om echt diep te gaan. Dat zou ook alleen maar meer schade aanbrengen dan goed doen. Momenteel is het vooral een kwestie van kilometers maken en die twee maanden achterstand inhalen.”

Hij heeft nog geen planning voor 2021 gemaakt. “De eerste koersen wil ik op het gemak als training meepikken. Daarna is het opbouwen naar de grote doelen.” Een van die doelen zijn de Olympische Spelen. De kans dat hij in 2021 de Tour rijdt, lijkt klein. “Ik wil eerst in een van de twee andere grote rondes starten én die ook uitrijden vooraleer ik naar de Tour ga”, aldus Evenepoel. “Eerst zien wat het resultaat daar wordt. Dan kunnen we van meer spreken.”