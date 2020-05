Familielid Froome: “Chris is boos op zijn ploegleiding” zaterdag 16 mei 2020 om 14:30

Het rumoer rond Chris Froome houdt de gemoederen flink bezig. Hij zou een tussentijds vertrek bij Team Ineos overwegen. Volgens een anoniem familielid, dat wordt opgevoerd in L’Équipe, is de Brit boos omdat hij vanuit de ploeg geen reactie kreeg, nadat hij om opheldering vroeg over uitspraken van Egan Bernal.

Bernal deed zijn uitspraken in Colombiaanse media, vorige week. De regerende Tourwinnaar zei dat hij ondanks zijn nog jonge leeftijd, geen kans om de Tour de France nog eens te winnen wil verspillen. “Als ik honderd procent in topvorm ben, ga ik mij niet opofferen voor anderen.” Naar verluidt zou Froome de ploegleiding om uitleg hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen.

“Chris is duidelijk boos op de ploegleiding omdat niemand op de woorden van Bernal reageerde”, citeert de Franse sportkrant L’Équipe een familielid van de Brit. “Hij vroeg om de situatie snel te klaren, maar heeft nog geen reactie ontvangen.” Ook zou de ploeg de viervoudige Tourwinnaar een lager salarisvoorstel hebben voorgelegd.

Bovendien zou Froome aanzienlijke steun binnen Team Ineos hebben zien wegvallen door het overlijden van ploegleider Nicolas Portal, die een goede vriend van hem was.

Meerdere teams zijn geïnteresseerd

Naar verluidt hebben meerdere ploegen de mogelijkheid onderzocht om Froome via een zomerse overstap na dit seizoen over te nemen. L’Équipe linkt de Brit aan zowel Israel Start-Up Nation, Bahrain McLaren als Movistar, maar ook aan het Zuid-Afrikaanse NTT (de vrouw van Froome groeide op in Zuid-Afrika) en een nieuw te vormen team, dat met een Britse sponsor met Team Ineos moet gaan concurreren.

Eveneens vandaag meldt La Gazzetta dello Sport dat Team Ineos niet van plan is Froome te laten vertrekken tijdens het huidige seizoen. Dat liet een betrouwbare bron binnen de ploeg weten. “Nee, in 2020 blijft hij bij ons”, reageerde de informatiebron kort op de vraag of Froome dit jaar Team Ineos al kan verlaten.