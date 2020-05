Egan Bernal: “Ik wil me 100% focussen op de Tour” vrijdag 8 mei 2020 om 14:00

Egan Bernal is niet van plan om dit najaar twee grote rondes te rijden. De winnaar van de Tour de France 2019 wil zich wederom focussen op de Ronde van Frankrijk.

Team INEOS heeft dit jaar de luxe om maar liefst drie renners op te kunnen stellen die de Tour al eens wonnen. De concurrentie om het kopmanschap is daarom niet gering “Voor de ploeg kan het interessant zijn dat Chris Froome zijn vijfde Tour wint, of Geraint Thomas zijn tweede. Beiden zijn net als het team Brits, dus dat is logisch,” citeert El Tiempo uitspraken van de Colombiaan aan Eurosport. Dat is voor Bernal echter geen reden om zijn eigen ambities opzij te zetten. “Ook al ben ik nog jong, ik ga geen kans om de Tour de France te winnen verspillen. Maar als we niet 100% zijn, moeten we onszelf opofferen.”

Hij verwacht een bijzondere editie. “Het wordt een andere wedstrijden omdat we niet weten op welk niveau we aankomen en we de koers op een andere manier moeten voorbereiden. Maar de motivatie om naar de Champs-Élysées te gaan is er wel,” geeft hij aan.

De Tour is daarom dit seizoen zijn hoofddoel. “Ik denk niet dat ik later de Vuelta kan rijden. Ik wil me 100% focussen op de Tour. Ik wil hem niet gebruiken als voorbereiding op andere dingen. Liever doe ik minder racedagen en eindig ik het seizoen zo vers mogelijk voor het volgende seizoen.”