Fabio Van den Bossche op weg naar Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix kan volgend jaar beschikken over de kwaliteiten van Fabio Van den Bossche (20). De baan- en wegrenner van Sport Vlaanderen-Baloise tekent namelijk een contract bij de ploeg van de broers Roodhooft, meldt Het Nieuwsblad.

Van den Bossche is momenteel bezig aan zijn tweede profseizoen bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar zijn focus vooral op het baanwielrennen lag. Zo werd hij vorige maand nog tweede op het omnium tijdens het EK voor beloften in Apeldoorn. Toch reed hij ook op de weg al zijn uitslagen en was hij twaalfde in de Tour de Wallonie en vijftiende in de Baloise Belgium Tour.

Van den Bossche is de kleinzoon van voormalig renner Willy De Geest, die professioneel actief was van 1968 tot 1982. Zijn belangrijkste overwinningen waren twee etappes in de Ronde van Zwitserland.