Fabio Jakobsen: “Zo hard mogelijk geroepen dat Florian moest sprinten”

Fabio Jakobsen kwam in de negentiende etappe van de Tour de France niet toe aan sprinten. In de finale merkte de Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl dat hij de wielen moeilijk kon volgen en riep toen zo hard mogelijk in zijn radio dat ploegmaat Florian Sénéchal voor zijn kans moest gaan. “Dat heeft hij gedaan en ik ben trots op zijn resultaat”, vertelde Jakobsen na afloop van de rit in gesprek met WielerFlits.

Na de tijdrit van zaterdag wacht normaal gesproken de klassieke sprint op de Champs-Elysées. “Ik kijk daar enorm naar uit. Dat zijn twee nachten slaap, één tijdrit op relatief herstelvermogen. Ik ga niet zeggen dat dit makkelijk is, maar het is alleszins geen Alpen- of Pyreneeënrit. Het duurt maar een uurtje. Dan blijven er 23 uur in een dag over om te herstellen.”

“De Champs-Elysées is denk ik wel wat voor mij”, gaat hij verder. “Vroeger reed ik rondjes om de kerk en dit zijn rondjes om de Arc de Triomph. Ik kijk daar wel naar uit!”