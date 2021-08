Fabio Jakobsen ziet kansen in vierde etappe: “Positionering wordt cruciaal”

Fabio Jakobsen krijgt dinsdag zijn tweede kans op ritsucces in de Vuelta a España. De Nederlandse kopman werd in de tweede etappe nipt tweede achter Jasper Philipsen, maar wil meer. “Ik kijk uit naar de etappes van vandaag en morgen, omdat ik denk dat het massasprints worden”, aldus Jakobsen tegen de organisatie.

“Vandaag is de etappe wel iets lastiger, want de laatste meters lopen omhoog“, beschrijft hij. “Het wordt geen snelle sprint. Ik denk dat het meer op de power gaat en daar kijk ik wel naar uit. Alle gasten die in de tweede etappe in de top-10 sprintten zijn sterk, en zij kunnen allemaal winnen op deze aankomst. Positionering wordt cruciaal en daarom webben we een goede lead-out mee hier. We zullen er voor gaan.”

Het peloton trekt op weg naar Molina de Aragón langs de flanken van de Sierra de Guadarrama, een bergketen die een natuurlijke scheiding van de Spaanse hoogvlakte vormt. Deceuninck-Quick-Step houdt rekening met de wind. “Als de mogelijkheid er is, zullen we proberen de koers hard te maken. Maar ik denk dat de wind niet sterk genoeg is voor waaiers. Maar je weet nooit. De wind kan elk moment veranderen en dan zullen we er klaar voor zijn”, zegt Jakobsen.