Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 4 naar Molina de Aragón

Na de eerste aankomst bergop van de Vuelta staan enkele overgangsetappes op het programma. Het peloton zet koers in zuidoostelijke richting, naar Molina de Aragón. De vlakke rit lijkt op het eerste gezicht een prooi voor de sprinters, maar een venijnige finish gooit mogelijk roet in het eten van de rappe mannen. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De start van etappe vier ligt in El Burgo de Osma. Alhoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, is dit de eerste rit van deze Vuelta die buiten de provincie Burgos start. De stad is een populaire toeristische bestemming in de provincie Soria. Onder andere een 17e-eeuws ziekenhuis en La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción zijn belangrijke toeristische trekpleisters. De kathedraal heeft een bijzondere uitstraling, door de samenkomst van de Romaanse, Gotische en Latijnse stijlen.

Na het vertrek lopen de eerste kilometers van de rit door Ribera del Duero. Dit deel van stroomgebied van de Duero is een beschermde Spaanse wijnregio, die bekend staat om de Tempranillo druif (ook wel Tinto Fino) en rode wijnen die ermee worden geproduceerd. De eerste helft van de rit trekt in zuidelijke richting. Het peloton trekt hier langs de flanken van de Sierra de Guadarrama, een bergketen die een natuurlijke scheiding van de Spaanse hoogvlakte vormt.

In de finale passeert de route nog een mooi natuurgebied: het nationaal park Alto Tajo, wat ten westen van finishplaats Molina de Aragón ligt. Dit reservaat staat bekend om de meer dan 100 kilometer lange kloof waar de rivier de Taag doorheen loopt. De Vuelta-organisatie heeft duidelijk geprobeerd er een vlakke rit van te maken, aangezien ook dit gebergte niet wordt aangedaan.

De rit kan dan ook als vlak worden bestempeld, zeker in afwezigheid van gecategoriseerde beklimmingen. Toch loopt de rit behoorlijk op en af: over 163,6 kilometer krijgt het peloton namelijk 1.700 hoogtemeters te verwerken. Noemenswaardige obstakels komt het peloton niet tegen in het dorre binnenland van Spanje. Wel is er na 101 kilometer een tussensprint in Alcolea del Pinar.

De finish ligt net buiten de stad Molina de Aragón, waar de Vuelta net als in de startplaats nog nooit kwam. Op 1.100 meter van de streep ligt een smalle, haakse bocht. In de laatste kilometer volgt de route weliswaar eenzelfde weg, maar deze kronkelt behoorlijk door het stadscentrum van Molina de Aragón. Tevens loopt de slotkilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 omhoog, een listige finale dus.

Start: 13.47 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.41 uur

Afstand: 163,6 kilometer

Favorieten

Zoals geschreven heeft de vierde rit een listige slotfase. Bij het ingaan van de laatste vijf kilometer stijgt het wegdek lichtjes aan nog geen 1%. Op tweeënhalve kilometer van de streep ligt een puist van 3-4%. Daarna loopt weg naar beneden Molina de Aragón in. Eenmaal in het dorp beginnen de renners de weg toch weer in de benen voelen, waarna de laatste 300-400 meter aan 5 tot 6% omhoog loopt. De pure sprinters zijn niet kansloos op deze aankomst, maar de sterkere mannen lijken op voorhand in het voordeel.

Dan denken we toch al snel aan Michael Matthews, want de Australiër heeft de kwaliteiten om de etappe te winnen. Hij is namelijk snel in een sprint, zoals hij zondag in de tweede etappe nog liet zien. In Burgos werd hij derde achter Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen. Matthews kan ook een heuvel goed omhoog, want hij won de afgelopen jaren heuvelkoersen als de Bretagne Classic, en WorldTour-wedstrijden in Québec en Montréal. Winnen deed hij dit seizoen nog niet, maar in de eerste dagen van de Vuelta liet hij zien dat hij in goede vorm is.

Een andere grote kanshebber die ook zeker goed in vorm is, is Alex Aranburu. De Spaanse renner van Astana-Premier Tech was op de openingsdag al heel dichtbij de zege, maar moest toen in de tijdrit door en rond Burgos alleen Primož Roglič boven zich dulden. Een dag later toonde hij zich opnieuw door vijfde te worden in de massasprint. De aankomst in Molina de Aragón is voor hem op het lijf geschreven, al had hij het misschien liever nóg wat lastiger gehad. Aranburu staat ook als een goede daler bekend, en kan dus zelfs al voor de oplopende finish het verschil maken.

Jasper Philipsen verzamelde een karrenvracht ereplaatsen in de Tour, maar winnen wilde steeds maar niet lukken. Op de tweede dag van de Vuelta spoelde hij die teleurstelling al weg door naar de zege te sprinten in Burgos. De Limburgse sprintkopman van Alpecin-Fenix is sterk op vlakke aankomsten, maar staat ook op een lastige finish zijn mannetje. Zo won hij vorig jaar in Puebla de Sanabria de vijftiende rit na een soortgelijke finale. Hij klopte daar de Duitsers Pascal Ackermann en Jannik Steimle.

Als we naar de pure sprinters kijken, moet Juan Sebastián Molano deze finish ook wel aankunnen. De Colombiaan van UAE Emirates toonde in aanloop naar de Vuelta al goede vorm met tweemaal dagsucces in de Vuelta a Burgos. Arnaud Démare is op een goede dag ook een kanshebber. In de mêlee van de tweede etappe kwam de Franse sprinter pas als veertiende over de streep, maar hij kan vertrouwen op een sterke leadout-trein. Voor Fabio Jakobsen is het net wat lastiger. Toch liet hij in de eerste dagen van de Vuelta al goede vorm zien en was hij in Burgos al dichtbij de zege.

Cofidis heeft met Piet Allegaert een kanshebber voor de zege. De nummer twee van Tro-Bro Léon is naar eigen zeggen op zijn best op een oplopende sprint en mengde zich zondag in Burgos al in de massaspurt, waar hij tiende werd. Jon Aberasturi was in Burgos zesde en weet ook wel raad met de lastige aankomsten in eigen land. Ook Andrea Bagioli is een gevaarlijke klant, al heeft de jonge Italiaan de finish mogelijk liever nog wat lastiger. Naast Molano heeft UAE Emirates met zijn leadout Matteo Trentin nog een renner voor wie deze aankomst op het lijf is geschreven.

Deceuninck-Quick-Step heeft met Florian Sénéchal en Zdenek Štybar dan weer meerdere opties naast Jakobsen en Bagioli. Maximilian Schachmann en Tom Pidcock zouden normaal gesproken een zekerheid zijn voor de sterren. Hun kansen voor deze etappe zijn momenteel echter een groot vraagteken. Schachmann viel in de tweede etappe en de vraag is hoe hij daarvan is hersteld. Van Pidcock hoorden we na de openingsrit dat hij na zijn olympische titel op de mountainbike last had van decompressie en hij niet diep kon gaan.

Mocht de finale toch zwaarder blijken dan verwacht, dan is Primož Roglič met zijn punch ook niet uit te vlakken. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Sloveen zich in deze relatief gemakkelijke rit met zijn krachten gaat smijten – met alles wat er nog aankomt in de Vuelta. Bij Astana-Premier Tech is behalve Aranburu ook Omar Fraile een interessante naam. Andere namen om rekening mee te houden: Jordi Meeus, Martin Laas, Magnus Cort, Riccardo Minali, Davide Cimolai, Rob Stannard, Alberto Dainese en Quinn Simmons. En last but not least Alejandro Valverde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Matthews

*** Alex Aranburu, Jasper Philipsen

** Arnaud Démare, Fabio Jakobsen, Juan Sebastián Molano

* Piet Allegaert, Jon Aberasturi, Andrea Bagioli, Matteo Trentin

Weer en TV

Met temperaturen van ruim 30 graden blijft het erg warm in de Vuelta, meldt Weeronline. In Molina de Aragón loopt de temperatuur ’s middags op tot maximaal 29 graden. Vanuit het noordoosten waait een zwakke wind, aan windkracht 2.

De vierde etappe is vanaf 14.35 uur live te volgen via de Eurosport Player en vanaf 14.50 uur op Eurosport 1. Ook Sporza brengt de laatste grote ronde van het seizoen weer in de huiskamers. De live-uitzending op televisie begint om 15.50 uur op Eén. Daarnaast is de etappe natuurlijk op deze site en onze app te volgen via ons eigen liveblog.