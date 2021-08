Vuelta 2021: Liveblog – Drie man voorop in overgangsetappe naar Molina de Aragón dinsdag 17 augustus 2021 om 12:35

Na de bergrit van gisteren staat er vandaag weer een enigszins vlakke etappe op het menu. Vanuit El Burgo de Osma vertrekken de renners over een parcours van bijna 164 kilometer richting Molina de Aragón. Gaat een sprinter met dagzege aan de haal?

Gecategoriseerde klimmetjes ontbreken vandaag, maar dat wil niet zeggen dat de weg helemaal vlak is. De renners krijgen bijna 1700 hoogtemeters voor de wielen. Het enige hoogtepunt halverwege bestaat uit de tussensprint op 62 kilometer van de meet, waar de sprinters de benen alvast kunnen testen.

Of het daadwerkelijk een finale voor de pure sprinters wordt, is even afwachten. In de kronkelige straten van Molina de Aragón zal het op de stuurmanskunsten aankomen en ook loopt de laatste kilometer behoorlijk omhoog: 5,8% gemiddeld. We moeten denken aan mannen als Michael Matthews en Alex Araburu die hier om de zege gaan strijden, al voegen we groenetruidrager Jasper Philipsen ook aan het favorietenlijstje toe.

Start: 13.47 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.41 uur

Afstand: 163,6 kilometer

Links:

Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 4 naar Molina de Aragón

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!