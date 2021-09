Fabio Jakobsen: “Wie had dit een jaar geleden gedacht?”

Fabio Jakobsen kwam met beide vuisten gebald in de lucht over de aankomst in de afsluitende tijdrit van de Vuelta a España. Dertien maanden na zijn vreselijke ongeval in de Ronde van Polen reed hij weer een grote ronde uit, en hij deed dat met drie etappezeges op zak en de groene trui om de schouders.

“Om hier te finishen in Santiago de Compostella is mijn grootste zege”, reageerde Jakobsen na afloop van de slotetappe, die eindigde voor de kathedraal van het bedevaartsoord. “Wie had dit een jaar geleden gedacht? Toen ik dichtbij de finish kwam kon ik zwaaien naar de fans die mijn naam riepen. Drie etappezeges en de groene trui had ik nooit verwacht drie weken geleden. Deze prestatie werd mogelijk gemaakt met de hulp van mijn ploegmaats.”

In de bergetappes kon de sprinter steevast rekenen op de hulp van zijn ploeggenoten. “Ze waren overal voor me. Op de klimmen, in de afdalingen, in de vallei. Ze keerden zichzelf binnenstebuiten voor mij en daar ben ik ze erg dankbaar voor. Deze trui vertegenwoordigt The Wolfpack. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken: de renners, staf en sponsoren. Het is een sprookje”, vertelde een gelukkige Jakobsen tot slot.