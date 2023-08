Fabio Jakobsen voor drie jaar naar Team dsm-firmenich: “Heb nog goede jaren in de benen”

Het was al een publiek geheim, maar Fabio Jakobsen is nu ook officieel gepresenteerd door Team dsm-firmenich. De topsprinter vertrekt na zes jaar bij Soudal Quick-Step en tekent een contract voor drie jaar bij het Nederlandse WorldTeam, tot het einde van 2026. “Deze ploeg heeft een erfenis en het is een eer om er onderdeel van te zijn”, reageert Jakobsen.

Het is dus voor het eerst sinds hij prof werd in 2018 dat Jakobsen voor een ander team gaat koersen dan voor de ploeg-Lefevere. In al die jaren behaalde de sprinter uit Heukelum 54 UCI-overwinningen, waaronder een ritzege in de Tour de France (2022), vijf ritzeges in de Vuelta a España (2019 en 2022) en de Europese titel van 2022 in München. Die EK-titel behaalde hij twee jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen, waardoor even gevreesd werd voor zijn leven en hij maanden moest revalideren.

Jakobsen kondigde tijdens de voorbije Tour zijn afscheid bij Soudal Quick-Step al aan, na een gesprek met ploegbaas Lefevere. “Aan het einde van dat gesprek heb ik een knuffel van hem gekregen. Maar helaas kan ik niet blijven”, vertelde hij. “Ik wil graag naar de Tour, ik wil sprinten. Dat gaat bij Soudal Quick-Step denk ik niet lukken de komende jaren.”

En dus trekt hij naar Team dsm-firmenich, dat hem die kans wel biedt en een volwaardige sprinttrein gaat geven voor de komende jaren. “Ik heb al prachtige momenten beleefd en mooie herinneringen, maar ik word deze maand 27 en ik denk dat ik nog meer goede jaren in de benen heb. Ik ben erg gemotiveerd om mijn snelheid te tonen en samen te winnen”, vertelt Jakobsen in het persbericht.

‘Steun van de ploeg is de basis om te kunnen sprinten voor de zeges’

“Als sprinter kan je niet alleen winnen. Je hebt ploeggenoten nodig om op kop te rijden, je over de bergen te helpen en om te positioneren. En naast de fiets zijn je ploeggenoten ook nodig. Dat is waarom ik hier ben. In deze ploeg weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Ik krijg die steun, dat is de basis om te kunnen sprinten voor de zeges”, aldus de nieuwe kopman.

De sprinttrein van Jakobsen zal onder meer versterkt worden met Timo Roosen, die overkomt van Jumbo-Visma. Voor Jakobsen is die steun erg belangrijk, zoals hij al zei. “Ik heb snelle benen en kan winnen, maar die ploeg heb ik echt nodig. Ik heb er vertrouwen in dat als we investeren en samenwerken, dat we veel meer successen kunnen beleven.”

Hoofdcoach Rudi Kemna van Team dsm-firmenich noemt Jakobsen een van de topsprinters van de wereld. “We hebben goede gesprekken gehad over onze doelen. We willen samen massasprints winnen op het hoogste niveau en weten hoe we dat willen bereiken”, zegt hij. “Fabio heeft een sterk karakter, is heel vastberaden en veerkrachtig. Hij wil graag het meeste halen uit zichzelf en de mensen om hem heen. Daar hebben wij als team bewondering voor.”