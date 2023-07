Fabio Jakobsen over vertrek bij Soudal Quick-Step: “Ik wil sprinten in de Tour”

Het was al bekend dat Fabio Jakobsen na dit seizoen Soudal Quick-Step verlaat, maar zelf bevestigde de Nederlander dit nog niet. Tot gisteren, in de Avondetappe. Daar vertelde de sprinter ook waarom hij in 2024 andere oorden opzoekt.

Jakobsen sprak tijdens de Ronde van Frankrijk nog met Patrick Lefevere, de ploegbaas van Soudal Quick-Step. “We zeiden dat we ervoor zouden gaan deze Tour, we willen succes”, aldus de Europees kampioen, die bezig is aan zijn zesde seizoen bij Soudal Quick-Step. “Aan het einde van het gesprek heb ik een knuffel van hem gekregen. Maar helaas kan ik niet blijven. Ik moet een andere plek opzoeken, een andere ploeg. Dat loopt, en het ziet er goed uit.”

Team dsm-firmenich

Eind juni meldde WielerFlits al dat Jakobsen op het punt stond een contract te tekenen bij Team dsm-firmenich. Transfers mogen pas op 1 augustus bekendgemaakt worden, dus hierover kon de 26-jarige renner niet al teveel kwijt in de Avondetappe. “Het zou kunnen”, zei hij met een lach. “Maar dat is iets voor na de Tour, ik wil hier eerst met mijn tweede familie presteren.”

Bij Soudal Quick-Step willen ze de komende jaren vooral inzetten op wereldkampioen Remco Evenepoel. “En Tim Merlier ligt voor drie jaar vast”, voegt Jakobsen daaraan toe. “Als ik twee jaar zou blijven, zou ik samen met hem, een andere topsprinter, een programma moeten delen. En met Remco. Ik wil graag naar de Tour, ik wil sprinten. Dat gaat bij Soudal Quick-Step denk ik niet lukken de komende jaren.”

