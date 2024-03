woensdag 13 maart 2024 om 18:06

Fabio Jakobsen tevreden met resultaat: “Maar had misschien vroeger moeten aangaan”

Video Fabio Jakobsen is een tevreden man na Nokere Koerse. De Nederlander van dsm-firmenich PostNL sprintte naar een tweede plaats en hield onder meer Japser Philipsen achter zich. “Tim Merlier ging op het moment waarop ik dacht dat het te vroeg was.”

Jakobsen stond met een glimlach het flashinterview te geven. “Dat ik blijer ben dan Merlier? Tim had die val gezien, daarom dat hij somberder was dan mij”, legde Jakobsen uit. “In de sprint zat ik zelf achter Jasper en dacht dat het te vroeg was om te beginnen met sprinten. Maar juist op dat moment ging Tim. Dan was het meteen duidelijk dat wij voor de tweede plaats gingen sprinten.”

“Het was te vroeg voor mij. Achteraf had ik misschien wel moeten aangaan. Maar Tim is in vorm en dat trekt hij duidelijk door. Ik heb zelf mijn start van het seizoen wat gemist, maar ik voel nu wel dat ik aan het bijlopen ben.” Jakobsen had het daar voor de start nog wat uitgebreider over bij WielerFlits. “Het is een project voor de lange termijn, dat komt wel goed. Ik kijk nu uit naar Brugge-De Panne, Ronde van Turkije en de Giro”, vertelde hij.