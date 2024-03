Niels Bastiaens • woensdag 13 maart 2024 om 15:27 woensdag 13 maart 2024 om 15:27

Fabio Jakobsen maakt zich geen zorgen na eerste koersen: “Project voor lange termijn”

Video Fabio Jakobsen toonde zich opvallend goedgemutst bij de start van Nokere Koerse. Nochtans verging het seizoensbegin hem niet al te best. In de UAE Tour was het zoeken naar automatismen bij zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich PostNL en in Parijs-Nice moest hij op dag vijf uit de koers stappen. Hoe gaat het nu met de ex-Tourritwinnaar?

“Ik ben intussen weer aan de betere hand. Het maag-darmvirus is, als het goed is, het systeem uit”, klinkt het voor de camera van WielerFlits. “We hebben pech gehad in Parijs-Nice, met de halve ploeg die met diarree en overgeven uit de koers moest. Dan moet je daar van herstellen. Ik heb afgelopen weekend goed kunnen trainen en sta gemotiveerd, vol moraal aan de start in Nokere Koerse.”

Al kan die gemiste competitie misschien nog gevolgen hebben voor de rest van het voorjaar. “De laatste dagen heb ik wel gemist. Maar ik denk dat het niet verstandig was om te blijven. Die eerste drie, vier dagen hebben we wel goed mee gekoerst. Dat was een goede prikkel, een goede training. Ik hoop dat ik daar gebruik van kan maken.”

Sprinttrein

Op die manier is het voor Jakobsen, die eerder ook al in de Tour of Oman en UAE Tour actief was, nog altijd zoeken naar zijn eerste podiumplaats van het seizoen. “Dat was een teleurstelling, maar het is ook wel weer verklaarbaar. Als er een beetje ziekte is, dan zit dat gewoon niet mee. In die koers moet je top zijn. Dat was ik niet, en dan kan je het wel vergeten in Parijs-Nice.”

Ook zijn gloednieuwe sprinttrein bij dsm-firemenich PostNL heeft nog werk voor de boeg. “We hebben in UAE goede stappen gezet. We leren elkaar pas kennen, we koersen voor het eerst met elkaar samen. En dan heb je gewoon wat meer nodig dan een paar wedstrijden en een paar weken. Het is een project voor de lange termijn, dat komt wel goed. Ik kijk nu uit naar Brugge-De Panne, Ronde van Turkije en de Giro.”