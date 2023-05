Fabio Jakobsen boekt overtuigende sprintzege in Ronde van Hongarije

De tweede etappe van de Ronde van Hongarije is op naam gekomen van Fabio Jakobsen. De Europees kampioen was na 175,3 kilometer de snelste in een massasprint. Phil Bauhaus werd tweede, Vito Braet derde. Op plek vier en vijf eindigden nog twee Nederlanders: Casper van Uden en Maikel Zijlaard. Jakobsen neemt dankzij zijn zege ook de leiderstrui over van Dylan Groenewegen, die buiten de top-tien eindigde.

De tweede etappe van de Ronde van Hongarije leek op papier geschikt voor de sprinters. Er stonden twee gecategoriseerde beklimmingen op het menu, maar de top van de laatste helling lag op dertig kilometer van de streep. Wel kende de finale nog enkele korte maar verraderlijk knikjes. Zou dit een probleem vormen voor klassementsleider Dylan Groenewegen, woensdag winnaar van de eerste rit, en de andere pure sprinters?

Kwartet op kop

De vlucht van de dag bestond uit vier renners: Daniel Turek (ATT Investments), Norbert Hrenkó (selectie Hongarije), Emil Dima (Sofer Savini Due OMZ) en Filippo Ridolfo (Novo Nordisk). Het kwartet vergaarde een voorsprong van een kleine vijf minuten op het peloton. Daar zorgden Jayco AlUla en BORA-hansgrohe, de ploeg van Sam Bennett (woensdag tweede), voor de controle. Door hun werk liep de voorsprong nog voor half koers weer terug tot drie minuten.

Op dat moment was Hrenkó al gelost uit de kopgroep, waardoor we vooraan drie renners overhielden. Zij zagen hun voorsprong nog verder teruglopen toen ook Soudal Quick-Step een mannetje afvaardigden om op kop van het peloton te rijden. Ridolfo en Turek zouden uiteindelijk weer gegrepen worden op 12 kilometer van de finish, de geloste Dima was op 35 kilometer van het einde al tot de orde geroepen.

Valpartij met Howson

Het peloton was op dat moment al wat uitgedund, maar dat kwam niet door de hellingen – die bleken niet zwaar genoeg om een schifting door te voeren. Het waren twee valpartijen die voor afscheiding zorgde. Het grootste slachtoffer van de eerste val was Damien Howson, een van de favorieten voor de eindzege. De Australiër van Q36.5 kon zijn weg niet vervolgen en verliet de ronde. Bij de tweede val was onder meer Jan Maas betrokken. Hij stapte wel weer op.

Zonder Howson ging het op weg naar Keszthely, waar een massasprint de beslissing zou brengen. Casper van Uden goed gebracht door zijn ploeggenoten van Team DSM en ging als eerste de sprint aan. De Nederlander moest uiteindelijk echter genoegen nemen met plek vier, want Vito Braet, Phil Bauhaus en Fabio Jakobsen kwamen er nog overheen. Het was die laatste die – afgetekend – naar de zege sprintte. Het is voor Jakobsen de derde zege van het seizoen. Eerder in 2023 pakte hij al een rit in de Vuelta a San Juan en een etappe in Tirreno-Adriatico.

Jakobsen nieuwe leider

Jakobsen neemt in het algemeen klassement ook de leiding over van Dylan Groenewegen, die niet in de top-tien eindigde. De sprinter van Jayco AlUla zat in de laatste kilometer niet in goede positie en kwam niet aan sprinten toe.