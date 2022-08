Fabio Jakobsen overweegt deelname aan WK: “Deur staat op een kleine kier”

Interview

Fabio Jakobsen overweegt zich te kandideren voor een plekje in de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen in Wollongong. De kersvers Europees kampioen zei dat in een persgesprek voorafgaand aan de Deutschland Tour. Het wereldkampioenschap wielrennen zal eind september plaatsvinden in het Australische Wollongong. De wegrit (266,9 kilometer) bestaat uit een lange aanloop en daarna twaalf rondes van iets meer dan 17 kilometer met twee korte klimmetjes. Volgens Jakobsen is het “geen parcours voor de pure klimmers”.

“Ik hou ook de deur op een kleine kier voor het WK. Ik moet nog met Koos (Moerenhout, bondscoach, red.) bellen, maar ik heb het parcours bekeken. Het is lastig, maar het is geen parcours voor de pure klimmers, dus wie weet.”

Zegekoning van 2022

Met dertien overwinningen is Tadej Pogacar op dit moment de zegekoning van 2022. Met één overwinning minder hijgt Jakobsen in de nek van de nummer twee van de Tour van dit jaar. Maar de officieuze titel van zegekoning van het jaar is geen doel voor de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl. “Het zijn redelijk wat overwinningen. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat mijn seizoen geslaagd is. Ik ga nog proberen er een paar bij te prikken. Het is niet echt een strijd, maar het zijn wel getallen om in de gaten te houden.”

“Zeges hebben allemaal verschillende waardes. Ik schat de zeges van Pogacar toch iets hoger in dan de mijne. Wij rijden veel meer kleinere etappekoersen. Hij wint drie ritten in de Tour, dat is meer waard dan mijn ene Tourrit. Maar het zou toch leuk zijn om te kunnen zeggen dat je in een jaar de meeste overwinningen gepakt hebt.”

To witte broek or not to witte broek

Afgelopen zondag pronkte Jakobsen in de BEMER Cyclassics voor het eerst in zijn nieuwe Europese kampioenstrui. “Dat is gaaf natuurlijk”, beaamt hij. “Ik vind het een mooie trui. Met de jaren is-ie steeds specialer geworden in het peloton. Er staan redelijk wat grote namen vóór mij op de lijst. Ik ben heel blij dat ik mij daartussen heb kunnen zetten.”

“Eenmaal het pak aan, vergeet je haast dat je een kampioenstrui aan hebt. Ik had nog een foutje gemaakt in Hamburg. Ik reed een soort van door de massale valpartij heen en viel bovenop iemands fiets. Mijn ketting zat daarna vast in een lusje. Ik ben toen snel gestopt, heb mijn ketting er terug opgelegd en ben weer verder gaan fietsen. Er werd toen gevraagd waar ik zat en toen pakte ik met mijn hand m’n radiootje vast en je kan nu wel raden wat er gebeurde… Op het pak zaten meteen zwarte vegen, daar had ik even niet over nagedacht met zo’n mooie witte trui.”

Heb je nog invloed gehad op het design?

“Eigenlijk niet. Ik denk dat het design al bekend was en dat was mooi. Remco (Evenepoel, red.) is natuurlijk al Europees kampioen tijdrijden geweest. Er is gekozen voor een klassiek zwarte broek. Zelf vind ik dat het mooist, maar ook omdat Julian Alaphilippe (wereldkampioen) en Florian Senechal (Frans kampioen) dat hebben. Een zwarte broek past het best bij de mooiste kampioenstruien.”

Bij jou geen zwarte broek of witte broek discussie zoals bij Mathieu van der Poel?

“Dat gaat bij mij niet. (lacht) Wit kleed al niet echt af en dan heb ik van die worsten om mijn lichaam. Ik denk dat het dan nog lastiger schoon te houden is. Ik heb al moeite met het shirt, dus ik houd het bij een zwarte broek.”

Met welk doel start in je in de Deutschland Tour?

“Ik zou graag een rit winnen en ook in de wat lastigere ritten van nut zijn voor de ploeg. Ik denk dat het weer een mooie week is om de conditie weer wat aan te sterken, weer wat aan het koersritme te wennen. En wie weet met de jongens die wat beter bergop rijden een mooie klassement te rijden.”

Wat is je wedstrijdprogramma na de Deutschland Tour?

“GP de Fourmies, Kampioenschap van Vlaanderen, Primus Classic, Gooikse Pijl, Münsterland Giro en ik hou ook de deur op een kleine kier voor het WK. […] Het hangt ook af van hoe de komende weken gaan, of ik fit blijf. Het seizoen is al lang, dus het kan ook dat ik het seizoen zo goed mogelijk uit fiets en dan eindig in de Münsterland Giro.”

Wedstrijdprogramma Fabio JAKOBSEN