Fabio Jakobsen over NK: “Mathieu van der Poel is favoriet als hij meedoet” zaterdag 4 juli 2020 om 14:22

Fabio Jakobsen hervat zondag zijn seizoen in een Belgische kermiskoers, waarna hij hoopt te schitteren in onder meer de Giro d’Italia én op het NK in Drenthe. De regerend Nederlands kampioen op de weg heeft in Drenthe namelijk een titel te verdedigen, maar Jakobsen schuift nadrukkelijk een naam naar voren. Die van Mathieu van der Poel.

“Als Mathieu van der Poel start, dan is hij de uitgesproken favoriet”, is de sprinter uit Heukelum duidelijk tegenover de NOS. Het komt door de dertig rondjes op en rond de VAM-berg, die Jakobsen zelf ziet als een “geasfalteerde veldrit.” Fan is de Nederlander dus niet van het parcours, al zal hij zijn driekleur wel proberen te verdedigen.

Maar voordat het NK daar is, zal Jakobsen eerst nog tweeënhalve week afreizen naar Italië om zich voor te bereiden op de Ronde van Polen en de Giro d’Italia. “Ik zal er wat meer op het vlakke trainen, maar moet natuurlijk wel elke dag weer de berg op naar het hotel.”

Zoals al even bekend was, staat de Tour de France ook dit jaar nog niet op het programma. Vervelend vindt Jakobsen het niet. “Natuurlijk zou ik ook graag de Tour de France rijden, maar die is voor sprinters dit jaar erg lastig. De Giro biedt zeker zes kansen. Logisch dat de ploeg mij daar laat starten”, eindigt hij.