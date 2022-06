Fabio Jakobsen over keuze Baloise Belgium Tour: “Massasprints kan je niet simuleren op training”

Na een maand zonder koers hervatte Fabio Jakobsen de competitie meteen met winst in de Elfstedenronde. Vandaag begint de Baloise Belgium Tour, voor hem de laatste stap richting de Tour de France. “Massasprints kan je op training niet simuleren. Vandaar mijn voorkeur voor deze rittenkoers, waar ik in het peloton nog een paar keer kan oefenen.”

Hoe Fabio Jakobsen de Elfstedenronde en de eindsprint ervan analyseerde, las je zondag al in het flashinterview. Daarna stond de topsprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl ook nog even stil bij de Tour de France, die er binnen een halve maand zit aan te komen. Dat Caleb Ewan dan toch een goed graadmeter is, vond Jakobsen.

“Of er al sprake is van Tourkoorts? Ik heb het in mijn hoofd zitten, ja. Ik ben inmiddels ruim twee maanden aan het trainen richting de Ronde van Frankrijk. De zin is groot. En dat het spannend was tussen Caleb en mij, geeft vertrouwen. Vorig jaar viel hij wel snel weg, maar de Australiër is normaal toch een vaste waarde tussen de topsprinters.”

“De Baloise Belgium Tour is echt ideaal”

Een aantal onder hen is momenteel actief in Zwitserland, een paar anderen rijden in Slovenië. Dan geeft Jakobsen de voorkeur aan de Baloise Belgium Tour. “Zwitserland en ook de Dauphiné vond ik net iets te lastig. De Baloise Belgium Tour is echt ideaal: twee sprints, twee iets lastiger ritten en een tijdrit. Minder hoogtemeters, dat wel. Maar wil je in de Tour sprints winnen of schitteren in de bergen?”

Dat hij er wel over moet geraken, proberen we. “Dat klopt. Maar daarvoor ben ik op hoogtestage geweest met de ploegmaats. Om bergop te trainen, samen met de ploegmaats (waaronder Alaphilippe, Lampaert, Sénéchal, Declercq, red.). Maar op training kan je wel een koers simuleren, maar geen massasprints. Vandaar mijn voorkeur voor deze rittenkoers, waar ik in het peloton nog een paar keer kan oefenen.”

Werken aan de lead-out

Zondag in de Elfstedenronde liep de lead-out nog niet perfect bij Quick-Step-Alpha Vinyl. “Maar deze week moeten we opnieuw in het ritme komen, elkaar beter aanvoelen. Morkov, Sénéchal en Lampaert, dat zijn jongens die mogelijk ook meegaan naar de Tour, al is die invulling allesbehalve definitief. Maar dit is wel een goede koers om verder samen te werken.”

Inspraak in die selectie heeft Jakobsen niet, zegt hij. “Ik vermoed wel dat naar mijn voorkeur gepolst zal worden, maar uiteindelijk zijn het volgens mij twee, drie mensen die de beslissing maken, waar Patrick (Lefevere, red.) uiteraard een van is. Voor mij is het belangrijk dat de besten mee gaan, en om dat te bepalen hebben we in de ploeg mensen met meer ervaring.”