Jakobsen doet vertrouwen op richting Tour: “Goed om het lichaam weer te prikkelen”

Fabio Jakobsen lijkt klaar voor zijn eerste Tour de France. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl liet zondag in de Euro Shop Elfstedenronde zien over de juiste sprintbenen te beschikken. In Brugge versloeg hij niemand minder dan Caleb Ewan en Tim Merlier in de sprint.

Enkele minuten na de finish was Jakobsen alweer fris genoeg voor een uitgebreide analyse. “Winnen is nooit makkelijk. Ik ben een soort van herbegonnen in de Ronde van Hongarije en vervolgens op trainingskamp geweest in Spanje met een deel van de Tourkern. De benen daar waren goed, maar een wedstrijd is wat anders dan een training. Het is goed om het lichaam vandaag weer te prikkelen. Ik voelde mijn benen wel.”

Jakobsen wist zich in een chaotische slotfase uitstekend te handhaven en begon zo in een goede positie aan de spurt. “Op twee kilometer van de streep was er een chicane. Daar ging de snelheid er volledig uit en je moet er bij de eerste tien tot vijftien renners zitten. Lampy (Yves Lampaert, red.) bracht me goed naar voren en Florian (Sénéchal, red.) wist ook nog op te schuiven en de sprint aan te trekken. Dat ging wat rommelig, maar de snelheid lag hoog genoeg.”

De sprint van Jakobsen was zeker geen abc’tje. “Het was namelijk wind op de kop. Timing is dan heel erg belangrijk. Ik ging aan op 200 meter van de streep. Dat is altijd een beetje gokken, maar ik weet dat ik dat in de benen heb. Ik voelde links Ewan nog komen, maar die voelt op een bepaald moment ook de wind op de kop. De snelheid tussen ons was gelijk, maar ik begon iets eerder aan mijn spurt en daarom win ik.”