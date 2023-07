Tour 2023: Fabio Jakobsen kansloos in Nogaro door val in slotkilometers

Video

Fabio Jakobsen is dinsdag tijdens de vierde etappe in de Tour de France hard ten val gekomen in de slotkilometers. De Nederlander kon daardoor niet om de zege sprinten op het autocircuit in Nogaro. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De sprinter van Soudal Quick-Step zag zijn fiets in twee stukken breken tijdens de valpartij en liep zelf de nodige schaafwonden op. Toch reed de Nederlander de etappe uit. Middels een duimpje aan de camera liet hij weten oké te zijn.

Jasper Philipsen zou anderhalf kilometer later zijn tweede ritzege in deze Tour de France boeken voor Caleb Ewan.

🚴🇫🇷 | Fabio Jakobsen ging hard onderuit in de aanloop naar de sprint en ploegbaas Patrick Lefevere maakt zich zeker zorgen om de Nederlander. 😪😪 #TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/mAlWp60Qeo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 4, 2023