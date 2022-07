Fabio Jakobsen mist sprintkans in Parijs: “Ketting stuiterde eraf toen ik wilde aangaan”

Fabio Jakobsen was niet te genieten na de slotetappe van de Tour de France. De sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl werd slechts dertiende op de Champs-Élysées. “Ik ben in Parijs en heb niet mee gesprint…”, verzucht hij bij de NOS.

“Op het moment dat ik aan moet gaan, stuitert mijn ketting eraf van het buitenblad. Dan houdt het op”, baalt Jakobsen. “Ik weet niet waarom. Misschien dat ik een hobbeltje raak? Het is dikke vette pech. Veel meer woorden kan ik er niet aan vuil maken.”

“Ik moet heel blij zijn at ik hier ben, dat weet ik, maar op het moment overheerst de teleurstelling”, gaat hij verder. “Als sprinter wil je mee sprinten, maar dat heb ik niet gedaan. Maar het hoort erbij. Je krijgt een paar kansen, dat weet je. Nu krijg ik er drie en ik pak er een. Daarom sta ik hier niet enorm blij. Dat gaat wel even duren tot ik het verwerkt heb. Je mist een kans op deze manier, dat is zo balen. Daar ben ik erg verdrietig van.”