Fabio Jakobsen langer Nederlands kampioen: “Hoop dat ik er nog veel in mag koersen” maandag 4 mei 2020 om 08:46

Fabio Jakobsen is blij dat hij langer in zijn rood-wit-blauwe trui mag fietsen. Doordat het NK wielrennen voor elites voorlopig is opgeschort blijft hij de regerend Nederlands kampioen. “Of het goed nieuws is zal ik in het midden laten”, zegt hij met een glimlach.

De KNWU heeft besloten om voorlopig geen nieuwe datum voor het NK wielrennen te kiezen. Het geplande NK op de VAM-berg zal doorschuiven naar volgend jaar. “Een NK is pas aan de orde wanneer de gezondheidssituatie in Nederland onder controle is en wanneer de maatschappij weer meer kan functioneren”, zei algemeen directeur Thorwald Veneberg vorige maand. “Mocht de situatie in Nederland zich dusdanig positief ontwikkelen én blijken dat de daarvoor benodigde ruimte op de kalender beschikbaar is, dan wordt er tegen die tijd een afweging gemaakt of een NK mogelijk en wenselijk is om nog dit jaar te organiseren”, geeft hij aan.

“Uiteindelijk wil je natuurlijk in die trui koersen. En dat heb ik nog niet heel veel gedaan, gelukkig wel wat”, zegt de 23-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step in onze WielerFlits Update. “In principe wil je natuurlijk een Nederlands kampioen in het peloton hebben. Dat geldt overigens ook voor de wereldkampioenen. Ik vind dat die er nog wel wat langer in mogen rijden. Ik bedoel: hoeveel koersen hebben we nu kunnen rijden in onze nationale of kampioenstrui? Ik hoop dat ik er nog veel in mag koersen.”

Het NK in Drenthe stond aanvankelijk op de kalender voor 19, 20 en 21 juni. Vanwege coronaperikelen bleek deze datum onhaalbaar. De UCI stelde een nieuwe datum voor met 22 en 23 augustus, maar doordat in Nederland alle evenementen tot 1 september verboden zijn, is ook deze datum niet mogelijk.

In het interview vertelt Jakobsen ook over hoe hij de coronacrisis beleeft, legt hij uit waarom hij niet actief is op Zwift en wat zijn verwachtingen voor de rest van het jaar zijn.