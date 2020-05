WielerFlits Update met Fabio Jakobsen en de Holland Cup zondag 3 mei 2020 om 17:00

Omdat het NK wielrennen dit jaar waarschijnlijk niet doorgaat, mag Fabio Jakobsen zich nog een jaar langer Nederlands kampioen op de weg noemen. De sprinter komt in de nieuwste aflevering van WielerFlits Update uitgebreid aan het woord, waarin hij ook vertelt over hoe hij de koersloze periode tijdens de coronacrisis doorstaat en waarom hij liever niet op Zwift koerst.

Ook is Freek Wallaard te gast om te praten over de organisatie van de Holland Cup, waarvan drie van de vier wedstrijden niet doorgaan vanwege alle genomen maatregelen. Daarnaast spreken WielerFlits-redacteuren Maxim Horssels en Youri IJnsen over het perspectief van het rijden van wedstrijden in 2020 en de gevolgen van de huidige crisis op het beloftenwielrennen.

De WielerFlits Update is binnenkort ook te beluisteren als podcast.

