KNWU kiest voorlopig geen nieuwe datum NK Wielrennen vrijdag 24 april 2020 om 09:12

De KNWU heeft besloten om voorlopig geen nieuwe datum voor het NK Wielrennen te kiezen. Dat laat de bond weten in een persbericht. Drenthe zal nu volgend jaar het NK organiseren, al bestaat er een kans dat het NK voor elites dit jaar nog door kan gaan.

“Een NK is pas aan de orde wanneer de gezondheidssituatie in Nederland onder controle is en wanneer de maatschappij weer meer kan functioneren”, legt algemeen directeur Thorwald Veneberg uit. “Mocht de situatie in Nederland zich dusdanig positief ontwikkelen én blijken dat de daarvoor benodigde ruimte op de kalender beschikbaar is, dan wordt er tegen die tijd een afweging gemaakt of een NK mogelijk en wenselijk is om nog dit jaar te organiseren”, geeft hij aan.

De KNWU meldt dat het met het eventueel los laten van een NK voor profs (mannen en vrouwen) ruimte wil geven aan organisatoren van internationale wedstrijden die nog met de UCI in overleg zijn om een geschikte datum in het najaar van 2020 te vinden.

NK 2021 in Drenthe

Aanvankelijk stond het NK in Drenthe op de kalender op 19, 20 en 21 juni. Vanwege coronaperikelen bleek deze datum onhaalbaar. De UCI stelde een nieuwe datum voor met 22 en 23 augustus, maar doordat in Nederland alle evenementen tot 1 september verboden zijn, kon er ook een streep door dit weekend.

Het NK in Drenthe wordt nu doorgeschoven naar 2021. “Wij houden samen met organisator Courage Events en de KNWU de optie open om alsnog in 2020 een NK te organiseren voor nieuwelingen/junioren (m/v), beloften en elite-zonder-contract als de situatie zich positief ontwikkelt”, legt gedeputeerde Henk Brink uit. “Voor de vrouwen en beroepsrenners gebeurt dit alleen als er een geschikte plek op de kalender voor handen is en het wenselijk is.”