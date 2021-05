Fabio Jakobsen: “Eerste insteek is koers uitrijden, maar kan het altijd proberen”

Voor Fabio Jakobsen is het Critérium du Dauphiné de eerste WorldTour-wedstrijd sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen. De sprinter hoopt met name de koers uit te rijden. “Maar als het in een etappe goed gaat en ik zit er nog bij, kan ik het altijd proberen”, klinkt het vlak voor de start van de openingsrit.

Jakobsen reed met de Ronde van Turkije en de Volta ao Algarve al twee meerdaagse wielerwedstrijden sinds zijn rentree in het wielerpeloton. “Maar dit is toch weer een mijlpaal, aangezien het mijn eerste WorldTour-koers is na tien maanden. Dat is aan de ene kant best lang, maar tegelijkertijd ook best snel. Ik ben bijzonder blij om er weer bij te zijn.”

Aanpoten

De rappe man van Deceuninck-Quick-Step legt de lat bewust niet al te hoog. “De Dauphiné is een hartstikke zware koers en ik weet dat het moeilijk gaat worden. Dit peloton is zó goed, het is gewoon een Tour de France-peloton. Ik ben geen klassementsman en zal de Tour ook niet rijden en dus zal het een kwestie zijn van aanpoten. Ik heb er echter wel zin in.”

Jakobsen hoopt de eerste etappe, met start en finish in Issoire, zo goed mogelijk door te komen. “Ik hoop gewoon weer in het ritme te komen en er in de finale nog een tijdje bij te blijven, om vervolgens veilig de finish te bereiken. Als dat lukt en ik hou een goed gevoel over aan de etappe, dan is mijn dag geslaagd.”

Proces

“De eerste insteek is om de koers uit te rijden en er beter van te worden, maar ik kan het altijd proberen als het in een etappe goed gaat en ik er dan nog bijzit. Ik zou graag al een wedstrijd winnen, al is het misschien nog te vroeg. Het kan echter geen kwaad om het te proberen, maar dan moet ik wel eerst in de positie komen”, beseft de Nederlander.

“De Dauphiné is geen ideale koers om het te proberen, maar zeg nooit nooit. Het gaat allemaal de goede kant op, maar ik zit nog altijd niet op mijn oude niveau. Het is een proces en dan ga je heen en weer. Soms gaat het goed, soms wat minder. Maar als ik kijk naar de lange termijn… Ik kan na tien maanden weer een WT-koers rijden. Dat is goed”, concludeert Jakobsen.