Fabio Jakobsen: “Dit is voor alle mensen die mij geholpen hebben om terug te komen”

Een kleine twee jaar na zijn zware ongeluk in de Ronde van Polen, verovert Fabio Jakobsen een van de grootste overwinningen in zijn carrière. In Nyborg versloeg hij in de sprint Wout van Aert en thuisfavoriet Mads Pedersen om zodoende een eerste Touretappe aan zijn erelijst toe te voegen. “Hier heb ik vijftien jaar van gedroomd”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Jakobsen stond bij zijn eerste reactie stil bij zijn revalidatie. “Het is een lange weg geweest. Veel mensen hebben mij onderweg geholpen. Dit is om ze terug te betalen, om te laten zien dat het niet voor niets is geweest. Ik houd er nog steeds van om te koersen en gelukkig kan ik nog steeds winnen. Wat een fantastische dag! Dit is voor alle mensen die mij geholpen hebben om terug te komen,” aldus Jakobsen.

De sprint was chaotisch. “De ploeg hield mij goed vooraan. Wanneer wij de brug afreden, ging het naar links en naar rechts. Het laatste rechte stuk kon ik bij Morkov blijven. Hij zette mij af in het wiel van Wout van Aert. In de laatste paar honderd meter zat ik aan de linkerkant, vlak naast Peter Sagan. We raakten elkaar even aan, maar bleven overeind. In de laatste 150 meter kon ik de laatste twee passeren”, kijkt Jakobsen terug.

Voor Jakobsen komt een droom uit. “Ik ben extreem blij met deze overwinning. Het klinkt misschien makkelijk, maar mijn benen deden pijn. Een etappe in de Tour is waar we voor getraind hebben en waar we voor koersen. Ik heb hier vijftien jaar van gedroomd. Het is de allergrootste westrijd ter wereld.”