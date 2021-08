Fabio Aru (31) zet na de Vuelta a España punt achter zijn carrière

Fabio Aru begint zaterdag aan de 76ste editie van de Vuelta a España, maar het zal ook meteen de laatste grote ronde uit zijn carrière zijn. De Italiaan heeft namelijk besloten om na de Ronde van Spanje zijn fiets aan de wilgen te hangen.

Aru noemt het een ‘lastige, maar weloverwogen beslissing’. “Ik dacht al een tijdje aan stoppen. Ik ben nu al zestien jaar actief in de wielersport, maar het is nu tijd om aan andere dingen te denken. Ik wil meer tijd besteden aan mijn familie. Je bent als wielrenner vaak en lang weg van huis en het is nu tijd om iets terug te doen”, laat de klimmer weten middels een persbericht.

Aru wil zijn (voormalige) ploeggenoten, stafleden en werkgevers bedanken voor de steun. “We hebben onvergetelijke momenten meegemaakt en daar ben ik echt trots op. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik op het hoogste niveau heb kunnen schitteren. Ik heb na enkele moeilijke jaren weer het plezier teruggevonden en ik koers nu ook weer op een goed niveau. Dat is al een overwinning.”

De Italiaan, geboren op het eiland Sardinië, hoopt de komende weken nog wel te schitteren in de laatste grote ronde van het seizoen. Dat Aru na de Vuelta een punt zet achter zijn profloopbaan is niet heel erg verwonderlijk, aangezien hij zijn grootste successen wist te boeken in de Ronde van Spanje. In 2015 kroonde hij zich, na een fascinerend duel met Tom Dumoulin, tot eindwinnaar van de Spaanse ronde.

Stormachtige entree

Aru begon zijn profcarrière in 2013 na enkele succesvolle jaren bij de beloften. Bij het Kazachse Astana wist hij al snel uit te groeien tot een van de beste klimmers van zijn generatie. In 2014 beleefde hij zijn definitieve doorbraak: Aru werd derde in de Giro d’Italia en vijfde in de Vuelta a España. Een jaar later deed hij nog beter met een tweede plek in de Giro (plus twee ritzeges) en winst in de Vuelta.

In de daaropvolgende jaren presteerde Aru, mede door fysiek ongemak, een stuk wisselvalliger. In 2017 reed hij nog wel een goede Tour de France. De aanvalslustige klimmer won de etappe met aankomst op La Planche des Belles Filles, droeg enkele dagen de gele trui en werd uiteindelijk vijfde in het eindklassement. Vanaf dat moment ging het echter bergafwaarts met Aru.

De Italiaan probeerde de laatste jaren nog wel zijn niveau van weleer te halen, maar dit bleek te hoog gegrepen. Door een hardnekkige knieblessure en een operatie aan de liesslagader werd Aru ver teruggeworpen. In de voorbije weken valt er weer een stijgende lijn te ontdekken in zijn prestaties, zo werd hij knap tweede in de Ronde van Burgos, maar toch heeft Aru besloten om na de Vuelta af te zwaaien als profwielrenner.