Fabian Lienhard twee jaar langer bij Groupama-FDJ

Fabian Lienhard, zoon van ex-prof Edwin Lienhard, rijdt ook de komende twee jaar voor Groupama-FDJ. Hoewel de contractverlenging nog niet officieel is, meldde de 28-jarige renner het nieuws zelf aan de Zwitsere krant Blick.

Lienhard vevult vooral een ondersteunende rol bij de Franse ploeg, een rol waar hij zichzelf prima in kan vinden. “Ik help graag anderen. Sommigen zeggen dat ik te lief ben, maar ik ken mijn kwaliteiten en heb mijn plek gevonden in het peloton”, zegt de Zwitser, die in de Vuelta a España dit jaar zijn debuut maakt in een grote ronde.

Bij Groupama-FDJ rijdt Lienhard voornamelijk in dienst van Jake Stewart. Ook stond dit jaar zijn goede vriend en landgenoot Stefan Küng bij in de voorjaarsklassiekers. In deze Vuelta mocht de renner uit Steinmaur echter ook voor eigen kans rijden, met een vijfde plek tot gevolg in de massasprint in etappe 3.

Groupama-FDJ is dan ook niet de enige ploeg die van zijn kwaliteiten gebruik wilde maken. Ook Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara, wilde de Zwitser graag aan zich binden. Lienhard gaf echter de voorkeur aan Groupama-FDJ. “Hoewel ik bij Tudor een van de kopmannen zou zijn geweest, had ik ook in kleinere wedstrijden uit moeten komen omdat zij geen WorldTeam-status hebben”, sluit de sprinter af.