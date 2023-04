Fabian Cancellara reisde naar Amsterdam om een wildcard aan te vragen voor de Amstel Gold Race

Net als vorig jaar slaagde Alexander Kamp erin om een top 10-plek te realiseren in de Amstel Gold Race. De Deense kampioen werd vorig jaar vijfde namens Trek-Segafredo, nu werd hij negende in het shirt van de gloednieuwe ploeg Tudor Pro Cycling. Dat is het Zwitserse ProTeam van de voormalige wereldtopper Fabian Cancellara.

De intussen 42-jarige drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix én het WK tijdrijden is begonnen met het bouwen van een nieuwe high end wielerploeg uit Zwitserland. Koersdirecteur Leo van Vliet vertelde afgelopen week in de WielerFlits Podcast dat Cancellara hem in Amsterdam is komen opzoeken om te vragen of Tudor Pro Cycling een wildcard kon krijgen voor de Amstel Gold Race.

“Ik ben inderdaad bij Leo in Amsterdam geweest, op zijn woonboot”, lacht de Zwitser voor de camera van WielerFlits. “In eerste instantie was dat om over ons project te praten. Wie we zijn, wat we doen en welke sportieve doelstellingen wij voor 2023 hebben. De Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race stonden op ons wensenlijstje, met de selectie die wij hebben. Ik heb hem gezegd dat we iets moois konden neerzetten.”

Dat lukte in beide koersen, want Kamp werd ook zesde in de Brabantse Pijl. Cancellara bedankt Van Vliet dan ook hartelijk voor de wildcard. Met Arvid de Kleijn, Rick Pluimers en Maikel Zijlaard, zijn er ook drie Nederlanders aan boord van Tudor. “Waarvan Arvid meteen Milaan-Turijn wint. Hoe mooi is dat: het jongste team wint de oudste klassieker! Arvid werd helaas ziek en Rick had te veel last van een blessure om hier te starten, dat was jammer.”