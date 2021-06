Extra rustdag in Tour de France en Vuelta a España van 2022

De internationale wielerunie UCI heeft de WorldTour-kalender voor komend seizoen geopenbaard. Wat opvalt is dat de Tour de France en Vuelta a España in 2022 drie rustdagen hebben. De UCI publiceerde ook al de nieuwe Women’s WorldTour-kalender.

De Tour de France start volgend jaar in het Deense Kopenhagen, terwijl de Vuelta a España in 2022 kiest voor een Gran Salida in Utrecht. ASO, verantwoordelijk voor de organisatie van beide grote rondes, heeft dan ook besloten om na de buitenlandse Tour- en Vueltastart een extra rustdag in te plannen. Beide wedstrijden beginnen daarom op een vrijdag.

Verder is het opvallend dat Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico volgend jaar volledig overlappen. Normaal eindigt de Italiaanse rittenkoers op een dinsdag, twee dagen na de slotetappe van Parijs-Nice. In 2022 eindigen de twee belangrijkste voorbereidingskoersen op Milaan-San Remo echter op zondag 13 maart.

Het WorldTour-seizoen begint normaliter altijd in Australië met eerst de Tour Down Under en vervolgens de Cadel Evans Great Ocean Road Race, maar beide koersen ontbreken voorlopig nog op de kalender. De reden: men is nog op zoek naar definitieve data voor beide evenementen.

UCI WorldTour-kalender 2022

UAE Tour (20-26 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Oxyclean Classic Brugge-De Panne (23 maart)

E3 Saxo Bank Classic (25 maart)

Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Dwars door Vlaanderen (30 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Parijs-Roubaix (10 april)

Amstel Gold Race (17 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Ronde van Romandië (26 april-1 mei)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (7-29 mei)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni)

Ronde van Zwitserland (12-19 juni)

Tour de France (1-24 juli)

Clásica San Sebastián (30 juli)

Ronde van Polen (30 juli-5 augustus)

/ Benelux Tour (7-13 augustus)

EuroEyes Cyclassics Hamburg (21 augustus)

Bretagne Classic-Ouest France (28 augustus)

Grand Prix Cycliste de Québec (9 september)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)

Grand Prix Cycliste de Montréal (11 september)

Ronde van Lombardije (8 oktober)

Gree-Tour of Guangxi (13-18 oktober)