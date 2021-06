Giro Donne in 2022 weer onderdeel van Women’s WorldTour

De UCI heeft vandaag de WorldTour-kalender 2022 voor vrouwen gepubliceerd. Wat opvalt: de Giro Rosa behoort na een jaar afwezigheid weer tot de Women’s WorldTour en de vernieuwde Tour de France Femmes telt volgend jaar acht etappes.

De Giro Donne, al jaren de meest prestigieuze ronde voor vrouwen, staat dit jaar als 2.Pro-wedstrijd op de kalender van 2-11 juli. De meerdaagse ronde zal in 2022 echter weer deel uitmaken van de Women’s WorldTour. De WWT-kalender begint op 5 maart met de Italiaanse gravelklassieker Strade Bianche, een week later gevolgd door de Ronde van Drenthe.

In het voorjaar staan verder nog de Trofeo Alfredo Binda, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Na die laatste klimklassieker hoeven we echter niet lang te wachten op de volgende WWT-koers.

Drukke zomer

In de maand mei staan met de Tour of Chongming Island, Itzulia Tour, de Vuelta a Burgos Feminas en de RideLondon Classique vier meerdaagse wedstrijden op het menu. Vervolgens is het tijd voor de twee grootste rittenkoersen: de Giro Donne en de Tour de France Femmes. De prestigieuze eendagskoers La Course ontbreekt voorlopig op de kalender.

De Women’s WorldTour wordt in 2022 afgesloten met drie wedstrijden in Scandinavië (de twee eendagskoersen in het Zweedse Vårgårda en de Noorse rittenkoers Battle of North), de Ceratizit Challenge by La Vuelta en de Tour of Guangxi in China.

UCI Women’s WorldTour 2022

Strade Bianche (5 maart)

Ronde van Drenthe (13 maart)

Trofeo Alfredo Binda (20 maart)

Oxyclean Classic Brugge-De Panne (24 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Parijs-Roubaix (10 april)

Amstel Gold Race (17 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Tour of Chongming Island (5-7 mei)

Itzulia Women (13-15 mei)

Vuelta a Burgos Feminas (19-22 mei)

RideLondon Classique (27-29 mei)

Women’s Tour (6-11 juni)

Giro d’Italia Donne (1-10 juli)

Tour de France Femmes (24-31 juli)

Postnord Vårgårda WestSweden TTT (6 augustus)

Postnord Vårgårda WestSweden RR (7 augustus)

Battle of North (9-14 augustus)

Ceratizit Challenge by La Vuelta (8-11 september)

Tour of Guangxi (18 oktober)