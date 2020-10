Ex-renner Marco Pinotti treedt toe tot staf Mitchelton-Scott

Wat hij precies gaat doen zal binnenkort duidelijk worden, maar zeker is dat Marco Pinotti volgend seizoen deel zal uitmaken van de technische staf van Mitchelton-Scott. De ex-prof zal zich voornamelijk bezighouden met het trainen van renners op het gebied van tijdrijden.

“Ik zal voornamelijk worden uitgespeeld als trainer/coach”, zo laat Pinotti weten aan Cyclingnews. De Italiaan was de voorbije jaren actief als performance manager bij BMC en CCC. Die laatste formatie zal echter verdwijnen uit het profpeloton en dus kiest Pinotti voor een nieuw avontuur bij het Australische Mitchelton-Scott.

“We moeten de laatste details nog afhandelen, maar ik weet nu al dat het een goede combinatie is. Ik was ook op zoek naar een ploeg met een bepaalde cultuur en ambitie. Het was ook tijd voor iets nieuws en ik wilde uit mijn comfortzone treden. Ik weet dat ik de ploeg veel kan geven, maar ook dat de formatie mij het nodige te bieden heeft.”

“Ik had twee jaar geleden al de kans om weg te gaan met het verdwijnen van BMC, maar wilde de ploeg toen niet verlaten. Nu moest ik wel een andere keuze maken”, aldus Pinotti, die in sommige wedstrijden wellicht ook zijn opwachting zal maken als ploegleider.