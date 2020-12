Ex-langlaufer Vigo del Arco moet profdebuut bij Androni Giocattoli uitstellen

Martí Vigo del Arco, de ex-langlaufer die onlangs een contract heeft getekend bij Androni Giocattoli-Sidermec, moet zijn debuut als profwielrenner uitstellen. De Spanjaard, die vandaag zijn 23ste verjaardag viert, heeft na een valpartij op training last van een breukje in zijn hand.

Vigo del Arco was in Tarragona aan het trainen, maar ging onderuit en bezeerde daarbij zijn hand. De Spanjaard moest eigenlijk Androni Giocattoli-Sidermec vertegenwoordigen in de Vuelta a San Juan (24-31 januari), maar de renner is niet op tijd wedstrijdfit voor de Argentijnse rittenkoers.

“We hadden wel het geloof in een goede prestatie in de koninginnenrit naar de Alto de Colorado, aangezien Martí een klimmer is. Het is echter een jongen met karakter en hij weet wel hoe hij moet reageren na tegenslag”, zo laat teammanager Gianni Savio weten aan Ciclo21.

Vigo del Arco koerst in 2021 en 2022 voor de Italiaanse formatie. Hij was de laatste jaren langlaufer op hoog niveau, zo deed hij onder meer mee aan de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea. Omdat zijn partner ging fietsen, stapte Vigo del Arco ook op de fiets.