Ewan wijzigt programma: geen UAE Tour, wel Kuurne-Brussel-Kuurne

Caleb Ewan zal dit jaar toch deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. De Australische sprinter zou eigenlijk de UAE Tour betwisten, maar moet vanwege ziekte zijn programma wijzigen. Ewan zal in aanloop naar Kuurne-Brussel-Kuurne ook meedoen aan de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

De Tour des Alpes Maritimes et du Var begint op vrijdag 18 februari en eindigt twee dagen later op zondag 20 februari. Komende zondag begint ook een nieuwe editie van de UAE Tour. “Ik voel me nu goed, maar het is beter om niet direct terug te keren met een zevendaagse rittenkoers”, laat Ewan weten in een persbericht van zijn ploeg Lotto Soudal.

Sprinten in Kuurne

Na de Tour des Alpes Maritimes et du Var richt Ewan zijn pijlen op Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag 27 februari. Teammanager John Lelangue is blij dat zijn ploeg in de Belgische (semi)klassieker kan beschikken over de pijlsnelle Australiër. “Met Caleb erbij kunnen we in meerdere scenario’s meespelen om de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Als het op een sprint aankomt, hebben we met hem een van de favorieten in huis. Maar evengoed hebben we genoeg renners die in de heuvelzone ten aanval kunnen trekken.”

Na Kuurne-Brussel-Kuurne richt Ewan zich op Tirreno-Adriatico (7-13 maart), waar hij de laatste puntjes op de i hoopt te zetten voor Milaan-San Remo van zaterdag 19 maart. Ewan begon het nieuwe wielerseizoen uitstekend: in de Saudi Tour spurtte hij in de openingsetappe naar de zege.