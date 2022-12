Evie Richards in Superprestige Gullegem weer te zien in het veld

Evie Richards zal in het nieuwe jaar weer te zien zijn op de crossfiets. De 25-jarige Britse kwam sinds het WK veldrijden in Oostende (januari 2021) niet meer in actie in het veld, maar zal op zaterdag 7 januari deelnemen aan de Superprestige van Gullegem.

Dat heeft de organisatie van de Hexia Cyclocross laten weten in een persbericht. Richards, die zich de laatste jaren – en met succes – vooral focust op het mountainbiken, is een opvallende naam op de deelnemerslijst bij de vrouwen. De Britse liet in het verleden al mooie dingen zien in het veld. Zo won ze al eens de Wereldbeker van Namen en werd ze twee keer wereldkampioene bij de beloften.

Verder zullen ook Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado aan de start verschijnen van de cross in Gullegem. De twee Nederlanders zijn verwikkeld in een fikse strijd om de eindzege in de Superprestige. Inge van der Heijden, die ook nog altijd uitzicht heeft op de eindzege, en Belgisch kampioene Sanne Cant geven eveneens acte de présence.

Bij de mannen geen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, maar de organisatie kan wel uitpakken met de aanwezigheid van Wout van Aert. De Belgische kampioen is de grote publiekstrekker in Gullegem en zal het voor de zege moeten opnemen tegen Superprestigeleider Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en streekrenner Eli Iserbyt.

“We kunnen rekenen op een zéér mooi deelnemersveld. Ook zonder de bekendmaking ervan merken we véél interesse bij het grote publiek. De ticketverkoop loopt werkelijk als een trein en de verkoop van de VIP-arrangementen hebben we reeds vorige week moeten stopzetten. Na twee edities wil het publiek dit sportieve volksfeest dus niet missen”, kijkt de organisatie vol vertrouwen uit naar de eerste zaterdag van januari.