maandag 28 augustus 2023 om 14:51

Evenepoel ziet vluchters voor zege strijden: “We nemen vandaag geen initiatief”

In de derde etappe van de Vuelta a España trekken de renners al voor een eerste keer de bergen in, maar krijgen we ook vuurwerk op weg naar Arinsal? Remco Evenepoel, een van de mannen om naar uit te kijken, tempert de verwachtingen. “Ze voorspellen veel tegenwind in Andorra”, liet hij voor de start weten aan Het Laatste Nieuws.

Op de derde dag van de Vuelta 2023 verlaten de renners het Spaanse grondgebied om het hooggebergte in te trekken. De finish in het Andorraanse Arinsal ligt op bijna 2.000 meter hoogte. Twee beklimmingen van de eerste categorie vormen de eerste echte test voor de klassementsmannen. Wat verwacht Evenepoel eigenlijk van de eerste bergrit in deze Ronde van Spanje?

“Het is afwachten, maar ze voorspellen veel tegenwind in Andorra. Ik verwacht een scenario zoals in de rit naar de Gran Sasso in de voorbije Giro d’Italia”, doelt de kopman van Soudal Quick-Step op de bergrit die werd gewonnen door Davide Bais. De klassementsrenners hielden die dag hun kruit droog. “Ik voorspel weinig actie met de tegenwind, maar eenmaal we weer wind mee hebben, kan het wel eens volle bak gaan.”

De rit naar Arinsal kent voor Evenepoel geen geheimen meer, aangezien hij het parcours heeft verkend. “De slotklim moet me wel liggen. De klim is best wel steil op het einde, de laatste 400 meter zullen dan weer snel verlopen. Met mijn eindsprint kan dat wel goed aflopen, maar ik verwacht dat het een etappe voor de vlucht zal zijn. We nemen vandaag in ieder geval geen initiatief.”

Ploegleider Lodewyck: “Denk dat de groten naar elkaar zullen kijken”

Klaas Lodewyck, de ploegleider van Evenepoel bij Soudal Quick-Step, keek ook nog kort vooruit naar de etappe. “Ik denk dat de grote mannen naar elkaar zullen kijken. De finale moet Remco zeker liggen, maar we moeten eerst het koersverloop afwachten. Dan nemen we pas een beslissing. De rode trui is wel geen doel vandaag. We zullen geen initiatief nemen”, is de oud-renner duidelijk in zijn analyse.