maandag 28 augustus 2023 om 11:41

Remco Evenepoel verkende eerste bergrit: “Gevecht om in goede positie afdaling aan te vatten”

Remco Evenepoel heeft de eerste bergrit in de Vuelta verkend, laat hij zien in zijn tweede vlog op zijn YouTube-kanaal. De Belg van Soudal Quick-Step verwacht dat het een zware etappe gaat worden.

“Vanaf Andorra la Vella na 117 kilometer rijden we bergop. Ik verwacht dan vooral een gevecht om goed gepositioneerd aan de afdaling te beginnen, want die is echt heel technisch. Je moet echt bij de eerste vijftien renners zitten om comfortabel de slotklim op te draaien.”

In de laatste kilometers ziet Evenepoel vooral een klim die alsmaar steiler worden. “Ook de hoogte van zo’n 1900 meter gaan we wel voelen. Het zal een heel zware rit worden, verwacht ik”, eindigt de favoriet. “En dat al na zo’n drie dagen.”

Evenepoel staat in het klassement momenteel op de negentiende plaats, op negentien seconden van leider Andrea Piccolo. Door een goede ploegentijdrit heeft de Belg een voorsprong van 26 seconden op Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.