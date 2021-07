Remco Evenepoel na wegwedstrijd: “Laten lopen met oog op de tijdrit”

Remco Evenepoel was de eerste topfavoriet die ten aanval trok in de olympische wegwedstrijd, maar op de steile Mikuni Pass moest de Belgische kopman lossen. Zijn landgenoot Wout van Aert hield wel stand, maar moest genoegen nemen met zilver in Tokio. “Dat is heel leuk. We kwamen twee kopmannen voor een medaille en dat is gelukt”, aldus Evenepoel bij Sporza.

“Het was een heel zware en warme dag, maar ik denk niet dat we ontevreden mogen zijn”, vertelt de debutant nadat hij zelf 49ste was geworden op tien minuten van olympisch kampioen Richard Carapaz.

Evenepoel plaatste ruim vijftig kilometer voor de finish een eerste demarrage. “Er werd even aangevallen en iedereen was aan het afzien. Ik wilde daar een gaatje slaan, maar opeens schoten andere landen wakker. Het was niet makkelijk om een gaatje te krijgen. Misschien heb ik daar procenten verspeeld voor de Mikuni Pass, wat niet slim was. Maar dat is achteraf makkelijk zegen. We hebben het geprobeerd op die manier, maar dat is niet gelukt”, zegt Evenepoel.

Goed gevoel bij Evenepoel: “Batterij opladen voor woensdag”

De 21-jarige klassementsrenner is nochtans tevreden over zijn vorm. “Ik moet zeggen dat het gevoel er wel was. De periode van herstel tussen mijn aanval en de start van de klim was kort. Daardoor zat ik snel op de limiet. Mijn benen draaiden goed en toen ik voelde dat het te rap ging, heb ik meteen laten lopen.”

“Ik heb toen de knop omgedraaid naar woensdag”, doelt hij op de olympische tijdrit, waar hij samen met Van Aert in actie komt namens België. “Die tijdrit moet mij liggen. Het is heel lastig, zeker ook met het circuit. Dus nu de batterij opladen, en hopelijk staan we woensdag met twee op het podium.”